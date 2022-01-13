‘Hoş Geldin’ ile geri döndü

Müzik piyasasından uzun yıllardır uzak kalan Mahsun Kırmızıgül yepyeni bir albümle sevenlerinin karşısına çıktı. 16 yıllık aradan sonra yeni albümü "Hoş Geldin" ile müziğe dönen Mahsun Kırmızıgül müzik dünyasını canlandırdı...

ÇOK SATANLARDA

Tüm dijital müzik platformlarında 10 günde toplam 50 milyon rakamına ulaşan Mahsun Kırmızıgül'ün "Hoş Geldin" albümdeki birçok şarkı aynı anda YouTube'da Trendler listesine giriş yaptı. Mahsun Kırmızıgül, yeni albümü "Hoş Geldin" ile son zamanların en çok dinlenen ve indirilen şarkılarına imza atarken müzik marketlerde en çok satan albümler listesinde iki haftadır bir numarada yer alıyor.