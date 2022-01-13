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Haberler Sarmaşık ‘Hoş Geldin’ ile geri döndü

Hoş Geldin’ ile geri döndü

Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra “Hoş Geldin” adlı albümü ile müziğe geri döndü. Albüm, dijital müzik platformlarında 10 günde toplam 50 milyon rakamına ulaştı

13.1.2022

‘Hoş Geldin’ ile geri döndü

Müzik piyasasından uzun yıllardır uzak kalan Mahsun Kırmızıgül yepyeni bir albümle sevenlerinin karşısına çıktı. 16 yıllık aradan sonra yeni albümü "Hoş Geldin" ile müziğe dönen Mahsun Kırmızıgül müzik dünyasını canlandırdı...

ÇOK SATANLARDA
Tüm dijital müzik platformlarında 10 günde toplam 50 milyon rakamına ulaşan Mahsun Kırmızıgül'ün "Hoş Geldin" albümdeki birçok şarkı aynı anda YouTube'da Trendler listesine giriş yaptı. Mahsun Kırmızıgül, yeni albümü "Hoş Geldin" ile son zamanların en çok dinlenen ve indirilen şarkılarına imza atarken müzik marketlerde en çok satan albümler listesinde iki haftadır bir numarada yer alıyor.