İbrahim Tatlıses eski sevgilisi Gülçin’i sildi

BARIŞMAK isteği eski sevgilisi Gülçin Karakaya'nın reddettiği İbrahim Tatlıses'ten nankör çıkışı geldi. Ünlü sanatçının, "Nankör insanı hepten sileceksin" paylaşımı, eski sevgilisi Gülçin Karakaya'yı hayatından tamamen çıkardığı yorumlarına yol açtı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle evlendiğini söyleyen Tatlıses bir süre önce Karakaya ile sessiz sedasız ayrıldı. İddiaya göre Tatlıses, sevgilisiyle yeniden bir araya gelmek istedi ama genç kadın kendisini geri çevirdi. Bunun üzerine Twitter'dan bir mesaj paylaşan Tatlıses, 'Bazıları da vardır ki hiçbir şey yaşatmamışsa onları ne yapacaksın? Ya hepten sileceksin ya da hiç anmayacaksın! Çünkü onlar anılmaya bile değmezler. İşte Allah insanları onlardan etmesin hele nankör hiç etmesin!' ifadelerine yer verdi.

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