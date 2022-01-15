İçinizi baharatlarla ısıtın

Havaların iyice soğuduğu şu günlerde hem mevsim hastalıklarından hem salgından korunmak hem de bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak her zamankinden daha çok önem taşıyor. Bu noktada da devreye şifa deposu baharatlar giriyor. "Baharatlarla vücut ısımızı artırabiliriz" diyen Diyetisyen Demet Ebru Usta şu bilgileri paylaşıyor:



ZENCEFİL

Taze zencefil, vücut ısısını dengede tutan bir bitki kökü. Düşen vücut ısınızı artırmak veya soğuk kış gecelerinde ısınmak için toz haline getirilmiş zencefil kökünden 1 çay kaşığı kadar çorbalarınıza katmanız yeterli olacaktır. Zencefil ve tarçını ayrıca sıcak suda 5-10 dakika demleyerek çay halinde de içebilirsiniz. İsterseniz toz zencefilden kurabiye de yapabilirsiniz. Zencefil, 2 yaşın altındaki çocuklara önerilmez. Yetişkinlerde günlük tüketim 4 gramı geçmemelidir. Safra taşınız varsa, kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız veya hamileyseniz zencefili bir uzmana danışarak tüketmelisiniz.





ZERDEÇAL

HİNT safranı olarak da bilinen zerdeçalın etken maddesi kurkuminden dolayı antikanserojendir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Termojenik etkisiyle vücut ısısını arttırır. Zerdeçalın günlük 1-3 gr alınması yeterlidir. Zerdeçalı balla karıştırıp kullanabilir ya da yemeklere, çorbalara, salatalara ilave edilebilirsiniz. Dışarı çıkmadan önce zerdeçallı süt de tercih edebilirsiniz. 1 su bardağı ılık süte yarım çay kaşığı zerdeçal, çeyrek çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı tarçın ve bal ve karabiber ekleyin, bu nefis içecekle içinizi ısıtın.



HAVLICAN

İSMİ çok fazla bilinmeyen havlıcan, zencefilgillerden olan bir bitki. Çin zencefili olarak da biliniyor. Ancak tadı zencefile çok benzemiyor. Havlıcanın kökünün sap kısımları baharat olarak kullanılıyor. Vücut ısısını artıran bir bitki olan havlıcanın kök kısmı, çay şeklinde de demlenerek kullanılıyor. Bir bardak sıcak suya 2 çay kaşığı kadar ince kıyılmış havlıcan kökü ekleyip 10-15 dakika demleyebilirsiniz. Acı tadını bastırmak için içine ılıdıktan sonra bal ilave edebilirsiniz. Çin zencefili olan havlıcan vücut ısısını artırır. Aynı zamanda grip ve nezle gibi olası hastalıklardan bağışıklık sistemini güçlendirerek korunmamızı sağlar.





TARÇIN

Isıtıcı özelliği bulunan baharatlardan biri olan tarçın, soğuk havalardan kolay etkilenenlerin en büyük yardımcısıdır. Soğuk havalarda dışarıya çıkmadan önce, dilinizin üzerine koyacağınız bir miktar tarçın, vücutta dolaşan kanın derinin yüzeyine çıkmasına neden olur bu da vücudun ısınmasına yardım eder. Tarçını kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği olan sahlebin üzerine ekleyerek kış günlerinde içinizi ısıtabilirsiniz. İsterseniz çaylarınızı kabuk tarçınla demleyerek de tarçından istediğiniz şekilde faydalanabilirsiniz. Tarçın kan şekerinizi de dengede tutar.



ACI BİBER

Bazı baharatlar termojeniktir. Kırmızı acı biber bu etkiye sahip baharatlardandır. Kırmızı acı bibere acılığını veren kapsaisin maddesi de vücut ısısını arttırır. Kapsaisin içeren bir yemek yedikten hemen sonra daha fazla enerji harcamaya başlarız. Bunun sonucunda da vücut ısımız yükselir ve metabolik hızımız artar.



KARABİBER

Karabiber bakteriyel enfeksiyonlara karşı iyi gelir. İçerdiği manganez, potasyum, A ve C vitaminleri, demir ve diyet lifleri karabibere etkili bir antioksidan ve doğal antibiyotik özelliği kazandırır. Karabiberde bulunan piperin maddesi de sinir sistemini uyararak vücudun ısı üretmesini destekler. Bu durum metabolik hızı da arttırır. Tuz tüketimini azaltıp onun yerine her öğün yemeklere yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ederek yemekleri tatlandırabilirsiniz. Karabiberin öksürük ve soğuk algınlığını giderici özelliği vardır. Bunun yanında kış aylarında ısınmamızı sağlayan zengin bir besin kaynağıdır.