Acun Ilıcalı’yı korkutan kaza

Acun Ilıcalı'nın kızlarının içinde bulunduğu araç, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kaza yaptı. Lüks araç bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak ormanlık alana savruldu. Ağaca çarparak durabilen aracın içindeki Yasemin ve Leyla Ilıcalı, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

İşleri nedeniyle yurt dışında olan Ilıcalı'ya, telefonla bilgi verildi. Ünlü televizyoncunun, ancak kızlarının sesini duyunca rahat bir nefes aldığı öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için geldikleri kayak merkezinden dönen Acun Ilıcalı'nın kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı'nın içinde bulunduğu 34 Z 1717 plakalı araç, kar sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu.

ÇEKİCİ GELİP ALDI

Ormandaki ağaçlara çarparak durabilen araçta maddi hasar meydana gelirken, aracın sürücüsü ile yolcular Leyla ve Yasemin Ilıcalı kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü ve Acun Ilıcalı'nın kızları başka bir araçla olay yerinden ayrılırken, lüks araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.