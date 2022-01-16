Bozayı sevdirecek 8 neden

1. Öksürüğü keser: Bronşları rahatlatır, balgamın atılmasını kolaylaştırır. En inatçı öksürükleri bile birkaç gün içinde keser.

2. Anne sütünü artırır: Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde anne sütünü zenginleştirerek, dolaylı yoldan bebeğe de fayda sağlar.

3. Sindirime yardımcı olur: Midedeki asit seviyesini sağlıklı seviyede tutarak hazmı kolaylaştıran boza, bağırsakları da temizler.

4. Kanserle mücadele eder: Boza vücut direncinin artıp bünyenin savunma sistemini geliştirir ve böylelikle kanserle mücadelede önemli rol oynar.

5. Kemik sağlığını korur: Zengin içeriğiyle çocukların kemik yapılarını güçlendirirken, yaşlıları da kemik hastalıklarından korur.

6. Enerji verir: Bozanın içerdiği bol miktarda B vitamini vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi verir ve yorgunluğu engeller.

7. Stresle mücadele eder: Sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı özelliği olan, yıpranmış sinirleri onaran bozayı içtikten sonra pamuk gibi olursunuz.

8. Cilt ve saç sağlığını korur: Kuru cildin nemlenmesini sağlar, dökülmeleri önler, cildi yumuşatır, cilde sağlıklı ve parlak bir görünüş kazandırır.