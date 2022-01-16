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Haberler Sarmaşık Bozayı sevdirecek 8 neden

Bozayı sevdirecek 8 neden

Osmanlı döneminden bugüne gelen kış aylarının geleneksel içeceği boza, aynı zamanda tam bir şifa deposu. Temel olarak mısır, buğday, arpa, darı, pirinç ve yulaftan oluşan boza, demir, fosfor, A, B1, B2 ve E vitaminleri yönünden oldukça zengin bir içecek.

16.1.2022

Bozayı sevdirecek 8 neden

1. Öksürüğü keser: Bronşları rahatlatır, balgamın atılmasını kolaylaştırır. En inatçı öksürükleri bile birkaç gün içinde keser.

2. Anne sütünü artırır: Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde anne sütünü zenginleştirerek, dolaylı yoldan bebeğe de fayda sağlar.

3. Sindirime yardımcı olur: Midedeki asit seviyesini sağlıklı seviyede tutarak hazmı kolaylaştıran boza, bağırsakları da temizler.

4. Kanserle mücadele eder: Boza vücut direncinin artıp bünyenin savunma sistemini geliştirir ve böylelikle kanserle mücadelede önemli rol oynar.

5. Kemik sağlığını korur: Zengin içeriğiyle çocukların kemik yapılarını güçlendirirken, yaşlıları da kemik hastalıklarından korur.

6. Enerji verir: Bozanın içerdiği bol miktarda B vitamini vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi verir ve yorgunluğu engeller.

7. Stresle mücadele eder: Sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı özelliği olan, yıpranmış sinirleri onaran bozayı içtikten sonra pamuk gibi olursunuz.

8. Cilt ve saç sağlığını korur: Kuru cildin nemlenmesini sağlar, dökülmeleri önler, cildi yumuşatır, cilde sağlıklı ve parlak bir görünüş kazandırır.