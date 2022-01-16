Hz. Adem ile Hz. Havva’ya skandal hakaret!

ŞARKICI Sezen Aksu, 2017'de seslendirdiği 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısına çektiği yeni klibinde Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret etti. Klibin yayılmasıyla birlikte, büyük tepki çeken sözler sosyal medyada da yeniden gündem oldu. 'Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete' sözleri ile başlayan şarkı "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" diye devam ediyor.

Şarkıya sosyal medyada tepki yağdı. 'DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA'

YÜZLERCE vatandaş saatler içerisinde tepki paylaşımları yaptı ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Sezen Aksu konusu ülke gündeminde ilk sıraya çıktı. Çok sayıda vatandaş Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine işaret ederek, şarkıcı Aksu'nun dini değerleri alenen aşağıladığını dile getirdi.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI:



HATUNHASI: Yazıklar olsun Sezen Aksu! ALLAH sana hidayet versin inşallah!

ADEM BALCI: Gün Geçmiyor ki Dinime, Peygamberime Hakaret Edilmesin. Yazıklar Olsun! Sizin Sanatınıza, Şarkınıza Tükereyim!

SON LAİK BÜKÜCÜ: Bu kadar ahlaksızlaşmayın. Sizden anca insan müsveddesi olur.

AYŞE HATUN: Biz de seni sanatçı zannettik, zırnık cahil çıktın! Haddini bil Sezen!

ZEKİ BAHÇE: Benim atama peygamberime kim hakaret ederse, Adem'den (A.S) bu yana bütün insanların vebali üzerine olsun.

SÜKUT-U HAYAL: Sezen Aksu sanatçı diye sesiniz çıkmıyor di mi? Gerçekten Müslümanlığınız çok komik! Açık açık Hz. Adem ve Hz. Havva'ya cahil diyor! Bunu dinleyenler de merak etmeyin, siz de mürted oluyorsunuz zaten...