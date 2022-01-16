Tatlıtuğ’lar “Satın alma sahiplen” dedi

OYUNCU Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayvan barınağını ziyaret etti. İstanbul'daki evlerinde kedi, köpek ve tavuklarıyla yaşadıklarını belirten ünlü çift, Bodrum'da da sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilecek projelere destek vermek istediklerini söylediler. Hayvan sevgisini sosyal medyadan yaptığı birçok paylaşımla gösteren Başak Dizer Tatlıtuğ, "Sahiplenecek bir sürü güzel köpek var. Dünya tatlıları bunlar. Burada olmayı hak etmiyorlar. Satın almayalım, bu canları sahiplenelim" dedi. ■ ADEM ÜLKER

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