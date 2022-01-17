Sağlık dostu maydanoz

Garnitür, salata ve sandviçlerde birçok farklı şekilde tüketilen maydanoz zengin besin içeriğiyle de pek çok sağlık sorununun çözümüne katkı sağlıyor. Maydanozda bolca A, K, C ve E, B6 vitamini, B12 vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, pantotenik asit, kolin, folat, kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, çinko ve bakır bulunuyor. Maydanoz, pek çok özelliğinin yanı sıra vücut için harika bir temizleyici. Bu yüzden birçok detoks içeceğinde de yaygın olarak kullanılıyor.

■ ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Maydanoz, zengin antioksidan içeriği ile hücreleri onarır ve korur. Kalp damar hastalıkları ile ilgili problemler, kanser, beyin ve gözle ilgili kronik hastalıklardan korur.

■ BÖBREKLERİ TEMİZLER

Maydanoz, böbrekleri doğal olarak temizlemeye yardımcı olur. Yüzyıllar boyunca, böbrek taşı, safra kesesi taşları, mesane enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olan bir idrar söktürücü olarak kullanılmıştır.

■ CİLDİ AYDINLATIR

C vitamini ve antioksidan açısında oldukça zengin olan maydanoz, cilt aydınlatma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda lekelerin ve yara izlerinin görünümünü azaltmaya da yardımcı olur. Yağ üretimini de dengelediği için sivilceler için mükemmel bir çözümdür.

■ SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Diyetinize maydanozu dahil etmek, zengin enzim ve lif içeriği nedeniyle sindirimi kolaylaştıracaktır. Protein ve yağların sindirimini kolaylaştıran maydanoz ayrıca sindirim sistemi temizlemeye ve genel sağlığın korunmasına yardımcı olur.

■ AĞRILARI GİDERİR

Maydanoz ayrıca romatoid artrit ağrılarına karşı da etkilidir. Maydanozda bulunan C vitamini ve beta-karoten, artriti kontrol etmeye ve artritik ağrıyı azaltmaya yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Maydanoz suyu veya çayının düzenli olarak tüketilmesi, artrite bağlı şikayetleri azaltmaktadır.

ANEMİ TEDAVİSİ

Maydanozdaki yüksek demir, demir eksikliğinden kaynaklanan aneminin tedavisine yardımcı olur. Bitkideki C vitamini demirin daha iyi emilmesine yardımcı olur.





AĞIZ KOKUSUNU GİDERİR

MAYDANOZ yaprağı çiğnemek, ağız kokusuyla savaşmaya yardımcı olur. Otun taze aroması ve yüksek klorofil içeriği, nefesi geçici olarak temizlemeye yardımcı olur. Eski zamanlardan beri doğal ağız kokusu giderici olarak kullanılmasının nedeni budur.

HORMONLARI DENGELER

MAYDANOZ, kadınlarda hormonal dengeyi korur ve östrojen salgılanmasını hızlandırır. Menopoz veya gecikmiş menstrüasyon döngüsü gibi hormonal bozuklukların tedavisine yardımcı olur. Ayrıca maydanoz çayı, adet kramplarını ve rahatsızlıklarını azaltır.



KANSERİ ÖNLER

Maydanozdaki bir flavon olan Apigenin, kanserin ilerlemesini önler ve tümör büyümesini durdurur. Yapılan bir araştırmada prostat, kolorektal ve kolon kanserinin önlenmesinde özellikle yararlı bulunmuştur.

■ KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER

Maydanoz, yüksek vitamin B-kompleksi, C ve K ve kalsiyum seviyeleri ile kemik sağlığını artırmaya yardımcı olur. Osteoporoz adı verilen kemik erimesinin önlenmesine ve ileri yaşlarda bile kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur.

■ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Maydanozda bulunan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar, bağışıklığı güçlendirmek ve ateşi tedavi etmek için faydalıdır. C vitamini, A, K, folat ve niasin gibi vitaminlerin her biri bağışıklık sisteminin farklı bir yönünü güçlendirir. İçerdiği klorofil, bakteri ve mantarlara karşı etkilidir.

■ BEYNİ GELİŞTİRİR

Maydanozda güçlü bir flavon olan Apigenin, nöron oluşumunu artırarak hafıza ve öğrenme gibi beyin fonksiyonlarını geliştirir. Bu bitki bileşiği şizofreni, depresyon, Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkları tedavi etme kabiliyeti açısından da araştırılmaktadır. Bitkisel özütün, bilişsel performansı artırmanın yanı sıra uyanıklığı ve hafızayı arttırdığı bilinmektedir.

ŞİŞKİNLİĞİ ÖNLER

Maydanozun idrar söktürücü özelliği, vücuttaki şişkinliğin azaltılmasına da yardımcı olur. Birkaç tatlı kaşığı maydonoz suyu şişkinliği giderir. Reçetesiz kullanılan kimyasal idrar söktürücüler potasyumu temizleyerek vücuda zarar verebileceğinden, maydonoz suyu mükemmel bir doğal çözümdür.



DİYABETİ KONTROL EDER

Maydanoz, kan şekeri seviyelerini düşüren ve insülin direncini azaltan 'myricetin' adlı bir flavonoid içerir. Bir araştırmada, maydanoz verilen diyabetik farelerin kan şekeri seviyelerinde anlamlı düşüş tespit edilmiştir.



KİLO VERMEYİ SAĞLAR

Maydanoz, kalori bakımından düşük olan, besin açısından yoğun bir bitkidir. Metabolizmayı hızlandırır, vücuttaki fazla suyu temizler ve böbrekleri ve karaciğeri temizler. Bu da vücudun işleyişini optimum düzeyde tutarak kilo kaybına yardımcı olur.