‘Alevli hastalıklarda kaplıcalara gitmeyin’

BALIKESİR Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Serdar Demirci, termal kaplıca ve havuzlara gidecek olanlara uyarıda bulundu. 36 derecenin üzerindeki su sıcaklığında yüzme ve egzersiz faaliyetlerinden uzak durulması gerektiğini kaydeden Dr. Demirci, "Hamilelere, kanser hastalarına, inflamatuar hastalığı sahip olup alevlenme döneminde olanlara, aktif enfeksiyonu, açık yarası olanlara kesinlikle önermiyoruz" diye konuştu.

ROMATİZMAYA FAYDALI

DEMİRCİ, termal kaplıca ve havuzların başta tedavi olmak üzere turistik seyahat ve tatil amaçlı kullanıldığını söyledi. Demirci, termal kaplıcaları sağlık alanında en çok tercih edenlerin romatizmal hastalarla, osteoartritte, fibromiyalji ve kas spazmları gibi kas iskelet sistemi hastalarının olduğu bildirildi. Tedavi amacıyla gidilen termal tesislerden en az 3 hafta faydalanılması gerektiğini kaydeden Dr. Demirci, "Bu süreçte semptomlar artabilir. Bitkinlik, yorgunluk görülebilir. Bundan sonraki süreçte olumlu etkiler görülür" dedi. Yüksek sıcaklıklardaki sularda yüzülmemesi gerektiğini söyleyen Demirci, "Hamilelere, kanser hastalarına, hipertansiyonu olanlara, aktif enfeksiyon dönemindekilere, kardiyolojik ve nörolojik hastalıkları olanlarda kesinlikle önermiyoruz" uyarısında bulundu.