Manuş baba soğuktan kaçtı hayranları dondu kaldı

SANATÇI Manuş Baba, Sivas'ta vereceği konseri havanın soğukluğunu bahane ederek iptal etti. Ancak kendisini dinleme umuduyla alanı dolduran binlerce hayranı, kötü sürprizle donup kaldı. Sivas'ta aşırı soğuklar nedeniyle ünlü şarkıcı Manuş Baba konserini iptal etti.

Ancak soğuğa rağmen sanatçının konserine gelen yaklaşık 10 bin kişi mağdur oldu ve duruma tepki gösterdi. Sanatçının soğuğu gerekçe gösterip sahneye çıkmadığını, uzun bir süre kendisini bekledikten sonra haber alan Sivaslılar, "Biz bu havada onun için gelmiştik. Bu yaptığını kendisine hiç yakıştıramadık" dedi.