Çukurova’da dengeler değişiyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! Bu bölümde yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır. İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır. Onların bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Züleyha ve Fikret'ten öcünü almak için savaşmaya karar verir. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da atv'de.

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