Korona virüs ünlüleri vurdu

Korona virüs, tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Ünlüler arasında da son günlerde ardı ardına korona virüse yakalanan isimlerin haberleri geliyor. Son olarak oyuncular Eda Ece ve Cansu Dere'nin testleri pozitif çıktı.

Oyuncu Eda Ece, geçen yıl da korona virüse yakalanmıştı. İkinci kez Covid-19'a yakalanan Ece, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ece, "İkinci kez Covid-19'a yakalandım. Şaka bir yana, gayet iyiyim, daha önce kovit geçirdiğim ve 2 aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın. Önce sağlık" dedi. Eda Ece, evde karantina sürecine girdi.