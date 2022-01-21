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Bir Zamanlar Çukurova ödüle doymuyor

GÜÇLÜ oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile dört sezon boyunca izleyiciyi atv ekranına kilitleyen ‘Bir Zamanlar Çukurova’, Altın Caretta gecesinde 3 ödülün sahibi oldu

21.1.2022

Bir Zamanlar Çukurova ödüle doymuyor
atv, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Altın Caretta Polen Emre Yeliz Doğramacılar Serpil Taşçıoğlu Ödülleri gecesine 3 ödülle birden damga vurdu. İş, sanat, spor, televizyon ve medya dünyasından yaklaşık 400 konuğun katıldığı gecede kanalın sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncuları Yeliz Doğramacılar, Serpil Taşçıoğlu ve Polen Emre ödüle layık görüldü. Dizide Füsun, Şermin ve Fadik karakterlerine hayat veren oyuncular, törende ödüllerini bizzat aldı. Yeliz Doğramacılar ve Serpil Taşçıoğlu 'Yılın En İyi Dizi Çifti' seçilirken, dizide Fadik karakterine hayat veren Polen Emre 'Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.