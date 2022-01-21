Boğaz ağrınız varsa bu uyarılara dikkat!

KIŞ aylarında en yaygın görülen sorunlardan biri olan 'boğaz ağrısı' yaşam kalitemizi olumsuz etkileyecek boyutlara ulaşabiliyor. Öyle ki besinleri çiğnemek, sıvı tüketmek, yutkunmak ve konuşmak adeta ızdıraba dönüşebiliyor. Üstelik son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantının en sık ve ilk görülen belirtilerinden biri de boğaz ağrısı.

'HEKİME BAŞVURUN'

OMİCRON'UN dünyanın pek çok ülkesinde baskın varyant olması ve vaka sayısında rekor düzeyde artış nedeniyle boğaz ağrısının görülme sıklığında 3 kat artış olduğu belirtiliyor.

KULAK Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Ozan Fındık, boğaz ağrısında mutlaka hekime başvurmak gerektiğine dikkat çekerek, "Soğuk algınlığından gribe, faranjitten bademcik enfeksiyonuna kadar pek çok hastalık boğaz ağrısı yapabiliyor. Hekime danışılmadan çeşitli yöntemlerle boğaz ağrısını gidermeye çalışmak hastalığın şiddetlenmesine ve tedavi süresinin uzamasına neden olabiliyor" diyor. Dr. Mahmut Ozan Fındık, kış aylarında sık görülen boğaz ağrısına karşı almamız gereken önlemleri anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

ISTE DIKKAT EDILMESI GEREKENLER

Kapalı ortamlardan kaçının: Kapalı ortamlarda yetersiz hava sirkülasyonu nedeniyle virüslerin havada asılı kalması, kişilerin birbirlerinin nefesini daha fazla soluyor olmaları ve daha fazla yüz yüze gelmeleri, virüslerin ortama yayılmaları için uygun bir ortam oluşturuyor. ● Bol bol su için: Dr. Mahmut Ozan Fındık, su içmenin vücudumuzun, dolayısıyla hava yollarımızın da nemli kalmasını sağladığını söyledi. ● Sigara, alkol ve kafeine dikkat: Vücudunuzda herhangi bir virüs veya bakteri olmasa bile sigara içmek veya sigara dumanına pasif olarak maruz kalmak boğazda tahriş yaparak ağrıya neden olabiliyor. ● Bu besinlerden uzak durun: Reflü hastalığı da boğaz ağrısının sebepleri arasında yer alıyor. Fındık, "Dolayısıyla çikolatayı, baharatları ve yağda kızartılmış besinleri fazla tüketmekten kaçının" diyor. ● Odanızın nem oranını ayarlayın: İç mekanlarda havada yeterli nem olmaması da boğazda kuruluğa ve bunun sonucunda da boğaz ağrısının şiddetlenmesine neden olabiliyor.