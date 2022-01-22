Soğuk havalarda bol bol kuru meyve

Demir eksikliğini doğru beslenmeyle önleyebilmek için demir açısından zengin besinlerin tüketiminin öneminden bahseden Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Dilek Sivri, "Demir eksikliği için kuru meyvelerden özellikle hurma, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru erik, kuru incir en iyi seçenekler olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

KURU BAKLAGİLLER

Kırmızı et, balık, kümes hayvanları ve yumurtanın da demir eksikliğine iyi geldiğini dile getiren Sivri, "Bunların yanında; kuru baklagiller (kuru fasulye, mercimek, nohut, barbunya gibi), yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem), yeşil yapraklı sebzeler (roka, ıspanak, pazı, maydanoz, nane, brokoli, dereotu gibi) gibi hayvansal olmayan gıdalara her gün beslenmede yer verilmelidir" şeklinde konuştu.

YEMEKLERİN YANINDA MUTLAKA SALATA OLMALI

Demir içeriği yüksek besinler arasında ilk sırada et ve et ürünleri yer aldığı biliniyor. Bu besinler, A ve B grubu vitaminlerinden ve çinko, fosfor ve selenyum gibi zengin mineraller içeriyor. Ancak bu zengin minerallerin yanında C vitamini içeren bol limonlu yeşil salata tüketmek de demir emilimini artırmaya yarıyor. Bu nedenle haftada en az 3 gün et ve et ürünleri tüketirken yanında yeşil yapraklılardan da faydalanmak gerekiyor.

ARA ÖGÜNLERDE SEBZE SULARINI TERCİH EDİN

A ve C vitaminleri yönünden oldukça zengin olan ıspanak, pazı, marul, tere, roka, maydanoz, nane gibi yeşil yapraklı sebzeler, aynı zamanda demir minerali de içeriyor. Lifli yapıları sayesinde sindirim kanalını koruyor ve hastalıklardan korunmaya yardımcı oluyor. Ara öğünlerde tüketilen doğal sebze suları, hem fit kalmayı sağlıyor hem de vücuttaki demir miktarını artırmaya yardımcı oluyor.

MAYALI EKMEK FAYDA SAGLIYOR

PRATİK olarak ana öğünlerde mevsiminde salata tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Sivri, "Mayalı ekmek tüketimi demir emilimini artırdığı için tüketilebilir, börek ve çörek gibi diğer unlu besinler mayalandırılarak tüketilebilir. Kepek ekmek yerine çavdar ya da tam buğday ekmeği tercih edilebilir" diye konuştu.

EMILIMI ARTIRMALISINIZ

DEMİR eksikliğinin, demir içeriği yüksek besinleri tüketerek engellenebileceğini hatta diyette yapılan birkaç değişiklikle demir emilimi artırabilir olduğunu ifade eden Sivri, "Bunun için demir içeren besinler kuşburnu, biber, kivi, turunçgiller, çilek, brokoli, domates, yeşil yapraklı sebzeler, kavun gibi C vitamini içeriği yüksek besinlerle birlikte tüketilmelidir" uyarısında bulundu.