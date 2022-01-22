Sosyal medyanın gündemi Bir Zamanlar Çukurova

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 120'nci bölümüyle atv'de ekrana geldi. Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 120'nci bölümü #ÇukurovadaAşk etiketiyle gündem oldu. Züleyha'yı otel odasına girip korkutan gizemli kişinin Hakan olduğu ortaya çıktı. Gizemli kişi, Hakan Gümüşoğlu'nun ona zarar vermeyeceğini söyleyip oradan uzaklaşmıştı; Züleyha ise Fikret'e koşup olanları anlattı.

SAHTE FATURALARI ÇIKARDI

Züleyha meydanı Çolak Ağa'ya da bırakmadı. Züleyha'nın basın toplantısı gazetelere manşet olunca, Şermin, Züleyha'ya karşı iyice bilendi. Şehir Kulübü'ne giderek tartışma çıkarmaya kalkınca Züleyha'nın sabrı taştı ve Betül'ün kestiği sahte faturaları ortaya döktü. Betül ve Şermin, Abdülkadir'in yardımıyla küçük konağı geri aldı. Betül'ün intikam hırsı bununla da sınırlı kalmadı. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçiren Betül, görüntüleri savcıya verince Fikret gözaltına alındı.