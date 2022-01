Güneşin şifası kök sebzelerde

SOĞAN

Soğan C vitamini dışında, A, B1 ve B2 vitaminleri, potasyum, fosfat, fosforik asit, demir, iyot, silisyum ve kükürt içerir. Soğana acılık veren içindeki bu kükürtlü maddedir. Soğanın en önemli özelliği ödemi dağıtmasıdır. Soğanla yapılan kür, bacaktaki şişlikleri yok ettiği gibi kanı da toksinlere karşı korur. Soğandaki silisyum kemikleri geliştirir, damarları yumuşatır. Akşamları yendiğinde uyku getirici özelliği de bilinen bu sebze, kış aylarında grip hastalığına karşı direnci artırır. İSaç derisini besler, saçta yağ ve kepek oluşumunu engeller.





PATATES

Patates A, B1, C vitaminleri, potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, demir, alüminyum, manganez gibi değerli mineraller içeriyor. Orta boy bir patates günlük C vitamini gereksinimimizin üçte birini karşılıyor. Patatesin besleyici kısmı hemen kabuğun altında. Bu nedenle patatesin kabuğunu derin soymamak gerekiyor. Kabukları soyularak haşlanan patates C vitamini ve minerallerinin yüzde 25'ini kaybediyor. Bu nedenle patatesin kabuğunu soymadan fırında, çok az suda veya buharda pişirmek en doğrusu.



YER ELMASI

Yer elmasının 2 çeşidi var. Bunlardan rengi kırmızı olanı küçük, çok girintili çıkıntılı ve bol nişasta içeriyor. Sarı yerelması ise daha çok yemeklik olarak kullanılıyor. Vitamin açısından son derece zengin olan bu sebzede özellikle A ve C vitaminleri bulunuyor. Yerelması özellikle çocuk emzirenler ve yaşlılar için son derece faydalı. Yeni annelerin sütünü çoğaltan bu sebze, yaşlılara uyku veriyor, ayrıca bağırsakların çalışmasını dengeliyor. Romatizması ve gut hastalığı olanlara ve sindirim zorluğu çekenlere salık veriliyor. Tadı enginarı andıran yer elmasından etli ve zeytinyağlı yemekler yapılıyor.



PANCAR

İçeriğinde A, B6, B12, C, E ve K vitaminleri bulunmaktadır. Aynı zamanda fosfat ve potasyum gibi birçok mineral içeren pancar, kansere karşı koruyucu görev yapmaktadır. Stres ve depresyona iyi gelir. Kandaki şeker seviyesini düzenler. Kabızlık ve ishal gibi bağırsak sorunlarına iyi gelir. Bağışıklığı korur ve güçlendirir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Karaciğerin işlevselliğine katkıda bulunur.



TURP

Özellikle kış aylarında tezgahlarda bolca gördüğümüz turp, C vitamini deposudur. Ayrıca kükürt ve magnezyum içerir. Siyah turp yumruk büyüklüğünde, üzeri siyah kabuklu, içi beyaz renklidir. Hardal esansı ve C vitamini içerir. Kökleri salata olarak yenir. iştah açıcı, idrar ve safra söktürücü etkileri vardır. Kırmızı turp ceviz veya yumurta büyüklüğünde, üzeri parlak kırmızı renklidir. Bu tür de hardal esansı ve C vitamini içerir. Kuvvet verici, iştah açıcı ve balgam söktürücü etkileri vardır. Yabani turp, otsu ve tüylü bir bitkidir. Turbun hazmı zor olduğundan mide rahatsızlığı çekenler fazla turp yememeli, ancak turbun suyu içilebilir. Uzmanlar uykusuzluktan yakınanlar için turp yemeyi ya da taze sıkılmış 1 bardak turp suyu salık veriyor. Bronşları yumuşatma özelliğinden dolayı turbun nefes darlığına da iyi geldiği biliniyor.





KEREVİZ

Kereviz içerisinde C vitamini, D vitamini, A vitamini, B6 ve B12 vitaminleri barındırır. Antioksidan özelliği sayesinde vücudu temizleyip iltihap toplanmasını engeller. Bağırsak ve sindirim sistemini düzenler. Mide asidini düzenleyen kereviz, reflüden şikayetçi olanlar için sıklıkla önerilir. Kereviz, sahip olduğu fenolik maddeler sayesinde kasların gevşemesini sağlar. Böylelikle kan basıncını ve kalp atışını düzenler. A vitamini ve betakaroten bakımından zengin bir içeriği olan kereviz, cildi korur ve cildin onarılmasında rol oynar. Kemiklerin güçlenmesinde ve kemik hastalıklarıyla mücadelede büyük bir etkiye sahiptir. Kanın düzgün bir şekilde pıhtılaşmasına yardımcı olur. Kadınların adet dönemlerinin düzenlenmesinde yarar sağlar.



HAVUÇ

Hem güzellik iksiri hem de şifa dağıtan çok yararlı bir sebze olan havuç demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor, arsenik, bakır, nikel, iyot, manganez, brom ve kükürt içeriyor. Havucun bileşimindeki karoten, vücutta vitamin A haline geçiyor. Hastalıklara karşı direnç kazandıran, göz ve cilt hastalıklarını önleyen Vitamin A'nın eksikliğinde ciltte kuruluk ve kırışma, gece görme zorluğu, koku alma duyusunun zayıflaması gibi rahatsızlıklar meydana geliyor. Mide öz suyu eksikliği, ağız kuruması, saç tellerinin kuruması ve kırılması gibi belirtiler de bu vitamin eksikliğinin sonuçları. Tüm bu rahatsızlıklardan korunmanın yolu ise günde 1 bardak havuç suyu içmekten geçiyor. Havucun yararları bununla da sınırlı değil; sinir sistemi için gerekli olan B1, B2 ve C vitaminleri açısından da zengin.

SARIMSAK

Sarımsak, tüm dünya mutfaklarında lezzet ve sağlık için eski çağlardan beri kullanılan şifalı bir bitkidir. Sarımsağın içeriğinde 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, manganez ve çinko gibi mineraller ile A vitamini, B vitamini ve bolca C vitamini bulunur. Başta kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon olmak üzere pek çok hastalığı önler. Mantar ve bakteri düşmanıdır. Kansere karşı da koruyucudur. Kemik, cilt ve saç sağlığı için çok faydalıdır. Zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Özellikle soğuk algınlığı ve gribe karşı çok koruyucudur.