Hande ve Yaman konakta

ATV'NİN sevilen dizisi Kalp Yarası, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak 28. bölümde olaylar şöyle gelişecek: Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit, cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman'ı göstermektedir. Azade'nin konakta ve holdingte gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar. Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle ipler iyice gerilir. Kızının Sancakzade Konağı'na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken, Zümrüt'le karşı karşıya gelir.