Kefirin 20 faydası

Çok eski yıllardan beri özellikle Kafkasya bölgesinde yapılan fermente bir süt ürünü olan kefir, özellikle son yıllarda sağlığa faydaları ile öne çıkıyor. Günde 1 bardak tüketilmesi önerilen kefirin yararları şöyle sıralanıyor:

1. Bağışıklığı güçlendirir.

2. Kansere ve pek çok hastalığa karşı koruyucudur.

3. Alerji ve astımın iyileşmesine katkı sağlar.

4. Kemik gelişimi ve sağlığı açısından önemlidir.

5. Bağırsak florasını düzenlemeye yardımcıdır.

6. Kolesterolü azaltır.

7. Sindirim sistemini güçlendirerek korur.

8. Genç kalmayı ve uzun yaşamayı sağlar.

9. Tansiyonu dengeleyici özelliğe sahiptir.

10. Kan damarlarını temizlemeye yardımcıdır.

11. Enerji verir.

12. Aknelere iyi gelir.

13. Saçı canlandırır.

14. Antibiyotik kullanımı sonrasında vücuttaki iyi bakterileri korur.

15. Kan şekerini düzenler.

16. Şişkinliği azaltır.

17. Bağırsak hareketlerini hızlandırır.

18. Strese karşı etkilidir.

19. Uyku sorunlarının çözülmesine yardımcı olur.

20- Depresyonun iyileşmesine katkı sağlar.