Bodrum’da ‘Hamsi Festivali’ coşkusu

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Soğuk havaya rağmen 2,5 ton hamsinin dağıtıldığı festifale katılanlar, sanatçı Selçuk Balcı konseriyle keyifli anlar yaşadı. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından İskele Meydanı'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen Hamsi Festivali'ne yoğun bir katılım oldu.

2.5 TON DAĞITILDI

Festivalde, mısır unuyla hazırlanan yaklaşık 2.5 ton hamsi, tavalarda pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Ekmek arası hamsi yemek isteyen vatandaşlar metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu. Meydanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı da yapıldı. Karadenizli sanatçıların verdiği konserde, vatandaşlar kemençe ve tulum eşliğinde saatlerce horon oynadı. Sanatçı Selçuk Balcı, soğuk havaya rağmen meydanı dolduran binlerce vatandaşa konser verdi.

FERDİ YAVUZ