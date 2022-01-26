Her yaşta doğru beslenmenin reçetesi

Doğru beslenmek, yaşınız ne olursa olsun çok önemli. Yaş ilerledikçe vücudumuzun farklı ihtiyaçları oluyor. Bu nedenle bazı besinler sağlık için özellikle önemli hale geliyor. Bireylerin yaşları ilerledikçe özellikle bazı vitamin ve minerallerin ihtiyaçları artıyor.

Bu ihtiyacın temel sebepleri şunlardır: Yaşla birlikte vücudun vitamin ve mineralleri emebilme kabiliyetinin azalması ve ek hastalıklar. İşte ilerleyen yaşlar için doğru beslenme reçetesi:

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

KALSİYUM VE D VİTAMİNİ: 70 yaşından büyük yetişkinler, kemik sağlığını korumaya yardımcı olmak için genç yaşlarına göre daha fazla kalsiyum ve D vitaminine ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için kalsiyum açısından zengin yiyecek ve içecekleri seçin ve her gün üç porsiyon az yağlı veya yağsız süt ürünleri tüketmeye çalışın.

Kalsiyum kaynakları arasında güçlendirilmiş tahıllar ve meyve suları, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yumuşak kemikli konserve balıklar ve güçlendirilmiş bitki bazlı içecekler bulunuyor. Ayrıca D vitamini kaynakları arasında somon, yumurta ve güçlendirilmiş yiyecek ve içecekler gibi yağlı balıklar bulunuyor.

B12 VİTAMİNİ: 50 yaşından büyük bazı bünyeler yeterli B12 vitaminini ememeyebiliyor. Tahıl, yağsız et, balık ve deniz ürünleri B12 vitamini kaynakları. B12 vitamini takviyesine ihtiyacınız olup olmadığını doktorunuza veya bir diyetisyen beslenme uzmanına danışmanız öneriliyor.

POTASYUM: Sodyum (tuz) alımını sınırlamanın yanı sıra yeterli potasyum tüketmek yüksek tansiyon riskinizi azaltabiliyor. Meyveler, sebzeler, fasulye ve az yağlı veya yağsız süt ürünlerinin tümü potasyum kaynakları olarak biliniyor. Ayrıca az tuz içeren veya hiç tuz içermeyen sağlıklı yiyecekleri seçin ve hazırlayın.

LIF KAYNAKLARI

LİF açısından zengin yiyecekler tüketmek son derece önemli. Diyet lifi ayrıca kalp hastalığı riskinizi ve Tip 2 diyabet riskinizi azaltmanıza yardımcı olabiliyor. Diyet lifi sağlayan meyve ve sebzelerin yanı sıra tam tahıllı ekmekler ve tahıllar ile daha fazla bezelye ve mercimek de önerien yiyeceklerden.

YAG SEÇİMLERİNE DİKKAT EDİLMELİ

YEDİĞİNİZ yağların çoğu, öncelikle fındık, tohum, avokado, bitkisel yağlar ve balıkta bulunan çoklu doymamış ve tekli doymamış yağlar olmalı. Kalp hastalığı riskinizi azaltmaya yardımcı olmak için doymuş yağ oranı düşük olan yiyecekleri seçin.