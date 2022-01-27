ASTİGMAT ve tedavi seçenekleri

Ekol Hastanesi Göz Kliniği'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökmen Yıldırım, astigmat rahatsızlığıyla ilgili bilgiler verdi. Opr. Dr. Yıldırım, "Astigmatlılar hem uzağı, hem yakını net göremezler. Baş ve göz ağrısı şikayetlerine sık rastlanır" dedi. Astigmatın tedavi seçenekleri hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Yıldırım, "Astigmat gözlük ve kontakt lens ile tedavi edilebilir" diye konuştu.

BAŞARIYLA UYGULANIYOR

Torik lenslerin kullanılamadığı durumlarda cerrahi seçeneklerin ön plana çıktığını kaydeden Opr. Dr. Yıldırım, "Torik göz içi lens ve Excimer Lazer uygulamaları astigmat tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerdir. Torik göz içi lensler, lazer uygulamaları ile düzeltilemeyen yüksek astigmatlı genç hastalarımızda ve hem uzak hem de yakın görmeyi düzeltebilmek amacıyla 45 yaş üstü hastalarımızda katarakt gelişmemişse dahi uygulanabilmekte. Hastanemizde torik ve multifokal (uzağı ve yakını düzelten) torik göz içi lens operasyonları başarıyla uygulanmaktadır" dedi.

Bir diğer cerrahi seçeneğin Excimer Lazer uygulamaları olduğunu belirten Opr. Dr. Yıldırım, "Excimer Lazer astigmatı ve gözdeki diğer saçılmaları (aberasyon) tamamen veya büyük oranda ortadan kaldırmaktadır. Hastanemizde en son teknoloji olan flebin femtosaniye lazer ile kaldırıldığı Lasik ve özellikle ince kornealı hastalarımız için uygun olan Transepitelyal PRK (no touch - dokunmadan) yöntemleriyle astigmatı tedavi edebilmekteyiz" şeklinde konuştu.