Bu besinler içinizi ısıtacak

Soğuk havalarda bazı insanlar çok daha faza üşür. Yediğimiz besinlerle içimizi ısıtarak aşırı üşümeyi kesmemiz mümkün. Kök sebzeler, tarçın, taze zencefil gibi baharat ve besinler vücut ısısını arttırarak üşümeye engel oluyor. İşte vücudu ısıtan bazı yiyecekler:

● DEMİRDEN ZENGİN BESİNLER:

Kırmızı et, siyah çekirdekli kuru üzüm gibi demiri zengin olan besinler kansızlık sorununa fayda sağlayarak ısınmamızı artırır.

ENERJİ VERİYOR

● TAZE ZENCEFİL: Bağışıklığı güçlendiren birçok faydasıyla şifa kaynağı olan zencefil vücut ısısını artıran besinlerden biridir.

● KÖK SEBZELER: Kabak, tatlı patates, havuç gibi kök sebzeleri sindirirken daha fazla enerjiye ihtiyaç olur. Bu da vücut ısısını artırır.

● KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ: Kansızlık (anemi) sorunu olanlar daha fazla üşür. Demir içeriği yüksek keçiboynuzu pekmezi, kansızlık sorununa iyi gelerek vücut sıcaklığının düzenlenmesine katkıda bulunur. Vücuda ısı ve direnç kazandırması ve enerji vermesi için her gün 1 çorba kaşığı keçiboynuzu pekmezi tüketebilirsiniz.

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN

● KARABİBER: Karabiberde bulunan biberin maddesi sinir sistemimizi uyararak ısı üretimini artırır.

● ACIBİBER: İçerisindeki kapsaisin adlı madde metabolizma hızını, dolayısıyla vücut ısısını artırır.

● IHLAMUR: Virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı savunucu olan ıhlamur, terlemeyle vücut ısısını artırır.

● ZERDEÇAL: İçindeki kurkumin etken maddesi, bağışıklık sistemini güçlendirir. Antikanserojen olmasının yanı sıra vücut ısımızı da oldukça yükseltir.

● TARÇIN: Tarçın kan şekeri düzeyini dengede tutar. Lif içeriği yüksek olan tarçın vücut ısısını artırır, tatlı isteğini azaltır. Süt, yoğurt gibi besinlerle toz tarçını tüketebilirsiniz.

● YEŞİL ÇAY: İçerisindeki kateşinler sayesinde güçlü antioksidan olan yeşil çay hem metabolizma hızımızı hem vücut ısımızı artırır.

● YUMURTA: Vücudun ısı dengesini kurmak için protein ve demir kaynağı besinler son derece önemlidir. En kaliteli protein kaynaklarından yumurta demir yönüyle de zengindir.

VÜCUTTA KANI TEMİZLİYOR

● KIRMIZI PANCAR: Kırmızı pancar, vücut sıcaklığını arttırırken aynı zamanda güçlü antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemimizi de destekler.

● SALEP: Kışın sevilen içeceklerinden salep, özellikle zencefil ve toz tarçın eklenerek tüketildiğinde vücut ısısını dengeleyici bir besin haline gelir.

● BAL: Kanın temizlenmesine destek veren en önemli besinlerden biri olan bal, damarların rahatlamasını, dolayısıyla kanın da damarlarda hızlı bir şekilde akmasını sağlıyor.

● SICAK İÇECEKLER: Çorba, çay gibi içecekler de vücudumuzun daha sıcak hissetmesine yardımcı oluyor.