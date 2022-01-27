Piyano eşliğinde kahve keyfi

KÖŞE yazarı ve müzisyen Nihat Demirkol, Atlas Oteli'nde keyifli bir programa imza attı. "Ferah Kahvesi" adlı etkinlikte konuklara piyano dinletisi sunan Demirkol, nostaljik alaturka parçalardan oluşan repertuarıyla dinleyicileri zamanda yolculuğa çıkardı.

27 yıldır köşe yazarlığı yapan ve aynı zamanda 1970'ten beri müziğin içerisinde olan Nihat Demirkol, "En son 4 sene öncesinde Alsancak'ta bir mekanda böyle dinletiler sunuyorduk. Şimdi İzmir'in tarihi yerlerinden Atlas Oteli'nde, yeniden aynı güzelliği yaşatmaya devam ediyoruz. Bundan sonra her salı akşamı buradayız" dedi.

■ ERCAN AKGÜN