  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Piyano eşliğinde kahve keyfi

Piyano eşliğinde kahve keyfi

Atlas Oteli’nde düzenlenen ‘Ferah Kahvesi’ etkinliğinde müzisyen Nihat Demirkol, repertuarıyla dinleyicileri zamanda bir yolculuğa çıkardı

27.1.2022

Piyano eşliğinde kahve keyfi

KÖŞE yazarı ve müzisyen Nihat Demirkol, Atlas Oteli'nde keyifli bir programa imza attı. "Ferah Kahvesi" adlı etkinlikte konuklara piyano dinletisi sunan Demirkol, nostaljik alaturka parçalardan oluşan repertuarıyla dinleyicileri zamanda yolculuğa çıkardı.

27 yıldır köşe yazarlığı yapan ve aynı zamanda 1970'ten beri müziğin içerisinde olan Nihat Demirkol, "En son 4 sene öncesinde Alsancak'ta bir mekanda böyle dinletiler sunuyorduk. Şimdi İzmir'in tarihi yerlerinden Atlas Oteli'nde, yeniden aynı güzelliği yaşatmaya devam ediyoruz. Bundan sonra her salı akşamı buradayız" dedi.

■ ERCAN AKGÜN