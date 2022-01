C vitamini kaynağı Brüksel lahanası

BRÜKSEL lahana oldukça faydalı bir sebze. Sebzenin en etkileyici özelliklerinden biri yüksek düzeyde içerdiği C vitaminidir. Tek bir brüksel lahanası, günlük önerilen C vitamini miktarınızın % 120'sinden fazlasını içerir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini uyardığı ve vücutta bir antioksidan görevi gördüğü için bağışıklık sisteminizin sağlığı için oksidatif stresi ve kronik hastalık olasılığını azaltmak için kritik bir önem taşır. Brüksel lahanasında bulunan üst düzey bir folik asit bebek bekleyen anneler için oldukça önemlidir. Folik asit, her yıl binlerce bebeği etkileyen nöral tüp defektlerinin önlenmesinde oldukça yararlıdır. Ayrıca B-Ailesi vitaminleri bebeklerin gelişimsel süreçlerinde çok önemli.