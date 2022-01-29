Seray Sever elektrik faturasını paylaştı, sosyal medyadan yanıt gecikmedi: Evde fırın mı işletiyorsunuz?

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı. Sever, 4 bin 100 TL gelen faturasını paylaşarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" dedi. Paylaşım üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Sever'e yanıt verdi. Seray Sever'e, 'Evde fırın mı işletiyorsunuz' diye soran da oldu, faturadaki kullanım bilgilerine göre 92 günlük olduğu için normal bir ücret olduğunu söyleyen de...

'PAYLAŞILAN FATURA 3 AYLIK'

BİR kısım kullanıcı da bu elektrik tüketim rakamlarının çevre ile ilgili kısmına vurgu yaparak, "Çevre katliamı gördüğümüz bir fatura. Bunlar elektriği içiyor mu su niyetine anlamadım" diye yazdı.

Bir başka kullanıcı da Sever'in daha önce faturanın tam halini paylaştığını söyleyerek, "Fatura tarihleri 3 aylık arkadaşlar. Bu sebepten faturayı paylaştığı twiti sildi. Evet, fatura 3 aylık" dedi.