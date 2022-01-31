‘Salgın stresine yenik düşerek kilo almayın’

Pandemide herkesin sıkıntıdan kendini yemeye verdiğini ve kilo problemi yaşayanların sayısının arttığını belirten beslenme uzmanları, bu süreçte yaşadığımız hastalık korkusunun ve stresin, beslenme düzenimizi de bozduğuna dikkat çektiler. Bu süreçte herkesin fiziksel aktivitesinin çok azaldığını aktaran uzmanlar, doğru beslenme kadar egzersizin de önemli olduğuna değindi.

SIKINTIDAN KURTULUN

Beslenme ve diyet uzmanları, can sıkıntısı, planlanmamış zaman ve stresin yeme ataklarını tetiklediğini belirterek, sosyal boşlukların da besin alımını körüklediğini, yapılan çalışmalarda bu süreçte beden ağırlığında artma yönünde bir eğilimin tespit edildiğini anlattı. Zihnin hem beslenmeyle hem de kiloyla takıntılı şekilde meşgul edilmemesi gerektiğini dile getiren doktorlar, şu bilgileri verdi: "Evde çok vakit geçiriyorsak, öğün saatlerimizi düzene koymalıyız. Bunu yine takıntı haline getirmeden ana ve ara öğünleri yapıp, atıştırmalardan uzak durabiliriz. Zihnimizi bunlarla oyalamak yerine keyif aldığımız başka hobiler keşfedebiliriz. Hareketsiz kaldıkça yağ birikimi artmaya başlayacaktır. O yüzden evde de mümkün olduğunca hareket etmeli, egzersiz yapmalı ve kilomuzu korumalıyız."

MUCİZE BİR GIDA YOK

"Bununla birlikte obezite şu an dünyada olduğu gibi ülkemizde de müthiş bir artış gösteriyor. Buna bağlı olarak, diyetisyenlere başvurular zaten fazlayken, pandemide iyice arttı. Bu konuda desteğe ihtiyacı olanlara tüm dünyada kabul gören Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz... Yasak besin yok. Mucizevi besin ya da çok kötü besin de yok. Dengeli beslenme dediğimiz zaman Akdeniz beslenmesini akla getiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.



SOFRALARINIZDA ÇOK RENKLİ BESİNLER OLSUN

YANLIŞ beslenme ya da diyetlerin sağlığımıza zararlı olduğunu söyleyen uzmanlar, "Bu şekilde vücudu daha çok yorar ve bağışıklığınızı düşürürsünüz. Bu süreçte işlenmiş gıdalar, doymuş yağlar, şeker ve tuzdan kesinlikle uzaklaşın. Tüm sebze ve meyvelerin değişik renklerinden günde üç-beş porsiyon yiyebilirsiniz. Kızartmalardan kaçınıp haşlama, ızgara ya da fırında pişirme yöntemlerini tercih edin. Haftada en az 2 gün ızgarada ya da buğulama yöntemiyle yağlı balıklardan tüketin. Ara öğünlerde, az miktarda ceviz, badem, fındık iyi gelir. Basit karbonhidrat ve hamur işi gıdalar yerine sofranızdan mevsim salatalarını eksik etmeyin" dedi.