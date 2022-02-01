Çocuklarda D vitamini eksikliğine dikkat

D vitamininin, vücut için çok önemli olduğunu uzmanlar sıklıkla dile getiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, D vitamininin vücutta kalsiyum ve fosfor metabolizmasında çok önemli rolü olduğunu ve eksikliğinin çocuklarda büyüme ve gelişmede gerilemeye sebebiyet verebildiğini anlattı.

BROKOLİ VE SÜT ÜRÜNLERİ

TEMEL kaynağı güneş olan D vitaminini bazı gıdalardan da almak mümkün. D vitamininin en fazla somon, uskumru, sardalye gibi yağlı balıklarda, karaciğer ve yumurta sarısında, maydanoz, brokoli, süt ve süt ürünlerinde bulunduğunu ifade eden Dr. Arslan, "D vitamini eksikliğinde ortaya çıkabilen belirtiler büyüme ve gelişmede gerileme olabiliyor. Sık enfeksiyon geçirme, ishal, saçlı deride pullanma, cilt yaralarının geç iyileşmesi, diş çürümesi, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, kemik ağrısı, davranış bozuklukları, mafsallarda şişme, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermekte güçlük çekme ve sürekli üşüme diğer yaygın belirtilerdendir" dedi.