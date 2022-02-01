Kalbi durabilir diye ilacı yasakladılar

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin yankıları sürüyor. Ece Erken'in yakın arkadaşı Seren Serengil, Ece Erken'in son durumu hakkında konuştu. Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Sunucu Ece Erken ise eşinin ölümüyle adeta yıkıldı. Günlerdir gözyaşı döken Erken'in ilaçlarla ayakta durmaya çalıştığı iddia edildi. Eşini kaybettikten sonra büyük bir üzüntü yaşayan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı dökmüştü.

Seren Serengil, Ece Erken ile ilgili yeni gelişmeleri anlattı.

ECE UYANMAK İSTEMİYOR

Seren Serengil, "O kadar çok ilaç içiyor ki kendine gelmemek için... Doktoru, 'Uyurken kalbi durabilir' diyerek yasakladı. Hatırlamak istemiyor. O kadar kötü durumda. Alişan ve Demet Akalın vardı duasında. O elindeki fotoğraf hiç düşmüyor" dedi. Serengil, "Ece'nin bunu atlatabilmesi kolay değil. Gördü, izledi. Allah sabır versin" dedi.