Kaygı bozukluğuna beslenmeyle çözüm

Anksiyete, yani kaygı bozukluğu, dünya çapında milyonlarca insanı etkiliyor. Bu durumda bir uzmandan yardım almak atılacak ilk adım. Öte yandan beslenme alışkanlıklarına dikkat ederek bu sorunla daha kolay başedilebileceği uzmanlarca belirtilen bir durum.

STRES GİTTİKÇE ARTIYOR

Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişilerde korku, aşırı endişe, gerginlik, sinirlilik, konsantrasyon sıkıntıları, kişisel, sosyal ve iş ilişkilerinde problemler, çarpıntı gibi durumlar gözleniyor. Araştırmalar da doğru beslenmenin bu rahatsızlığın semptomlarını iyileştirmede yardımcı olabileceğini kanıtlamış. Kilo problemi yaşayanlarda kaygı, depresyon ve stresin yüksek oranda görüldüğü de uzmanlar tarafından doğrulanmıştır. Bu nedenle sağlıklı kiloda olmak, doğru beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak hem psikoloji için hem de vücut için çok önemlidir.

İşte anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olan besinler:

● YAĞLI BALIKLAR: Somon, uskumru, sardalya, alabalık ve ringa balığı gibi yağlı balıklarda omega-3 yüksektir. Omega- 3, psikolojik sağlık üzerinde büyük etkisi olan güçlü bir yağ asididir. Uzmanlar haftada en az 2 porsiyon yağlı balık yemeyi öneriyor. Somon ve sardalya D vitamini açısından da zengin. Bu vitamin de anksiyete gibi duygu durum bozukluklarında öneriliyor. Bu nedenle D vitamini takviyesi kaygının azaltılmasında faydalıdır.

RUH HALİNİ OLUMLU ETKİLİYOR

● YUMURTA: Yumurta sarısı bir diğer D vitamini kaynaklarından biridir. Yumurta aynı zamanda mükemmel bir protein deposudur. Vücudun ihtiyacı olan büyüme ve gelişmeyi destekleyen aminoasitleri içerir. Yumurtada ayrıca serotonin (mutluluk hormonu) oluşumunda rol oynayan triptofan adlı bir aminonasit bulunur. Serotonin ruh halini, uykuyu, hafızayı ve davranışları düzenlemeye yardımcı olan kimyasal bir nörotransmitterdir. Bu hormonun ayrıca beyin fonksiyonlarını iyileştirdiği ve anksiyeteyi azalttığı da düşünülmektedir.

● KABAK ÇEKİRDEĞİ: Kabak çekirdeği, elektrolit dengesini düzenlemeye ve kan basıncını yönetmeye yardımcı olan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Kabak çekirdeği ve muz gibi potasyum bakımından oldukça zengin besinler stres ve kaygı semptomlarını azaltmaya da yardımcı olabilir. Kabak çekirdeği ayrıca çinko için de iyi bir kaynaktır. Çinko da, beyin ve sinir gelişimi için gereklidir.

MUTLULUK VERİYOR

● BİTTER ÇİKOLATA: Uzmanlar, bitter çikolatanın stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor. Araştırmalar da 40 gram bitter çikolata yemenin yaşanan stresi azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

● ZERDEÇAL: Zerdeçaldaki aktif bileşene "kurkumin" denir. Bu madde anksiyete ve depresyon gibi duygu durum bozuklukları yaşayan insanlardaki kaygıyı da azaltabilir.

● FERMENTE GIDALAR: Yoğurt ve fermente gıdaların beslenmeye eklenmesi bağırsak florasına fayda sağlayabilir ve kaygıyı azaltabilir. Fermente besinler arasında; peynir, lahana turşusu, yoğurt ve fermente soya ürünleri bulunur.

● KIRMIZI BİBER: Stresli olduğumuzda vücudumuz kortizol adı verilen bir hormon salgılar. Bağışıklığı güçlendiren C vitamini yönünden zengin olan kırmızı biber ise, kan dolaşımındaki stresi yönetmeye yardımcı olan kortizol miktarını azaltır.