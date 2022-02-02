Barış Manço şarkılarıyla anıldı

TÜRK müziğinin en önemli isimlerinden besteci, TV programcısı Barış Manço, vefatının 23. yıl dönümünde, kendi yaptırdığı Barış Manço Ortaokulu'nda anıldı. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nde tiyatro öğretmeni olan Muhammed Atalay'ın Barış Manço olduğu programda, çocuklar Barış Manço'nun efsanevi programı "Adam Olacak Çocuk"u canlandırdılar. Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen isimlerinden, besteci, TV programcısı Barış Manço, vefatının 23'üncü yıl dönümünde Tuzla'da özel bir program ile anıldı.

UNUTULMAZ ESERLER

TUZLA Belediyesi Gençlik Merkezi'nde tiyatro öğretmeni olan Muhammed Atalay'ın Barış Manço olduğu programda, Barış Manço Ortaokulu ve Bilgi Evleri öğrencileri, Manço'nun unutulmaz şarkılarını söylediler. Barış Manço'nun eşi Lale Manço da, "Kendimi çok şanslı görüyorum onunla evlendiğim için. Barış benim okulumdu. Onunla çok eğlenirdik, gülerdik. Onu çok özlüyoruz. Barış'ın adının geçmediği bir günümüz bile yok. O hep yanımızda bizim. Barış'ı Türk halkı da unutmadı. Okullarda adı kitaplara geçmiş bir sanatçı. Aradan yıllar geçti ama küçücük çocuklar bile hâlâ onun şarkılarını söylüyor. Bunu görmek ailesi olarak bizi çok mutlu ediyor" dedi.