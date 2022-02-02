Hadise ve Dinçerler cephesinde flaş gelişme

HADİSE'NİN Instagram hesabından sevgilisini takip etmeyi bırakması ve Mehmet Dinçerler'in sosyal medya hesabını askıya alması akıllara ayrılık iddialarını getirdi. Geçtiğimiz günlerde Dinçerler'in 3 milyon TL'ye aldığı iddia edilen tektaşın değerinin 40 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" demişti. Mehmet Dinçerler de suskunluğunu bozdu ve bir açıklama yaptı: Bu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Borçların yapılandırılması için şirketimiz 2019'da konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.

'SÜREÇ ÜZÜCÜDÜR'

ÖDEME takvimine uyulmuş olup, bir tane dahi takibe alınmış borç bulunmamaktadır. Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağlantıları dışında ortaklığım olmamıştır. Gelinen süreç tabii ki üzücüdür. Bunun üzerinden magazin üretmek ve haksız itibar suikastı yapmak hiçbir ahlaka yakışmaz."