‘Kuruluş Osman’ nefes kesecek yeni bölümüyle ekranda

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam ekrana gelecek 80'inci bölümüyle nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Vezir Alemşah'tan hesap soruyor! Sürgün yolunda saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un yaralanması ile kahrolur.

Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır. Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi ortalığı karıştırır. Osman Bey'in Selcan Ana'yı görmek isteyeceğini düşünen Vezir Alemşah tuzak kurar. Osman Bey, kurduğu strateji ile Vezir Alemşah'ı eline geçirip hesap sorar!