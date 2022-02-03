Kovid - 19 milyonlarca insanı etkiledi

Yaklaşık 2 yıldır dünyaca mücadele edilen kovid-19'a yakalanan ve iyileşmesine rağmen semptomları devam eden virüs, alt varyantları ile hızını kaybetmeden devam ediyor. Uzmanlar 100 milyona yakın insanın etkilendiği bu duruma, "Uzun Kovid" diyorlar. Kovid- 19'a yakalanmış ve bu hastalıktan kurtulmış olanların halen kendilerinde bir takım halsizlik, nefes darlığı ve güçsüzlükler hissettiklerini belirtiyorlar. Yaşanan bu virüs türlerinin eski gücünde olmadığını belirtmenin ise özellikle bu aylarda son derece sakıncalı olduğunu belirten uzmanlar, tedbirlerin sıkı sıkıya devam etmesinden yana. Uzmanlar uyarıyor, özellikle aşı günü gelenlerin hangi aşı olursa olsun mutlaka aşı olmalarını öneriyor. Aşı her şeye rağmen şu anda elde olan tek koruyucu silah.

HASTALIK SOSYAL MEDYAYA BULAŞTI

Hadi hayırlısı, bu sosyal medya hastalığı, Kovid-19'a yakalanan kişilerin ruh halini iyiden iyiye bozmaya karar verdi. Bu hastalığa yakalanan kişiler hastalığı atlattıktan sonra da özellikle sosyal medyada bir takım kişilerin oyununa gelerek gruplara katılıyorlar. Bu gruplar hastalığın birtakım olumsuz etkilerinin olduğunu yayarak korku yaymaya başladılar. Bu kişilere nacizane tavsiyem bu tür ortamlardan birileri sizlerin zaaflarından yararlanarak kendilerine çıkar sağlamak isterler. Bu hastalığı yaşamış kişilerin doktorlarının tavsiyesi dışında hiç bir söylem ve paylaşımlara inanmamaları. Özellikle Kovid-19 hastalığını yaşamış ve atlatmış yaşlı ve emekli kişilerin sosyal medyada bu grupların paylaşım tuzağına düşmemelerini öneririm.

TÜM DÜNYAYA MODEL OLDU

Geçtiğimiz hafta görevine başlayan SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt'u ziyaretimde kendisinden son derece olumlu izlenimlerle ayrıldım. Göreve yeni atanan SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt on yılı aşkın bir zaman önce Türk idare tarihinin en büyük yapısal dönüşümlerinden biri ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın bir çatı altında başarıyla toplandığını ve bugün tüm dünyaya model teşkil eden bir Sosyal Güvenlik Kurumu imar edildiğini belirterek, şimdi ise amaçlarının geleceğin sosyal güvenlik sistemini inşa etmek olduğunu yeni nesillere sürdürülebilir ve güçlü bir yapıyı miras bırakabilmek olduğunu söyledi. İl Müdürü Yavuz Kurt'u söylemlerinde son derece kararlı gördüm. Manisa doğumlu yeni il Müdürü İzmir ve ilçelerinde çok şeyin yönünü değiştirecek kararlı ve iddialı.