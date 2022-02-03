Otizm, beynin işleyişini etkileyen sinir sistemindeki yapısal farklılıklardan kaynaklanan bir rahatsızlık. Otizmde beslenmenin önemi büyük. Tıbbi genetik uzmanı Uzman Doktor Yaman Sağlam, bu durumda nasıl beslenilmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu: Otizm spektrum bozukluğu; bireyin belli davranışları tekrarlamasına, duyusal hassasiyet göstermesine, belli etkinlikleri sürekli gerçekleştirmesine, sosyal iletişim ve dil gelişiminde sorunlar yaşamasına sebep olur. Besinlerin moleküler yapısı genlerimizi değiştirir. Anne adaylarının da hamile kalmadan en az 6 ay önce doğru beslenme alışkanlıkları edinmesi hayati önem taşır.

PROBİYOTİK DESTEĞİ

Otizmi tamamen ortadan kaldıran bir tedavi olmamakla birlikte, erken teşhis ve doğru beslenme programı ile semptomlar hafifletilerek bireyin günlük yaşamı kolaylaştırılabilir. Otizm spektrum bozukluğunda; gluten içeren besinler, şeker, süt ve süt ürünleri bireyin beslenme programından tamamen çıkartılmalıdır. Bunun yerine bağırsak florasını iyileştirecek fermente gıdalardan oluşan bir beslenme programı hazırlanmalı ve probiyotiklerle desteklenmelidir. Beslenme tedavisi kapsamında en çok önerilen yöntem, gluten ve kazein içermeyen diyet planının uygulanmasıdır. Aynı zamanda işlenmiş gıdalardan da uzak durulmalı. Gluten; buğday, çavdar, bulgur ve irmik vb. tahıl ürünlerinde bulunan bir protein grubudur. Kazein ise; peynir, yoğurt, ayran gibi tüm süt ürünlerinde bulunan, süte beyaz rengini veren bir proteindir. Otizmli bireylerin bağırsak yapıları geçirgendir, gluten ve kazein proteinlerini sindiremezler. Mide ve bağırsak sorunlarıyla sindirim bozulur. Vitaminler, mineraller yeteri kadar emilemez. Toksinler ise çok daha fazla emilir ve toksik etki yaratır. Sindirilemeyen proteinler kana karıştığında morfin zehirlenmesine sebep olur. Otizm hastalarının acı eşiklerinin yüksek olması bu nedenledir.

OLUMLU SONUÇLAR VERİYOR

Gluten ve kazeini sindiremeyen otizmli bireyin bağışıklık sistemi, beyin ve sinir sisteminin doğal işleyiş yapısı bozulur. Çocuklarda hiperkaktivite, hareket bozukluğu, kendine zarar verme alışkanlıkları, göz temasında kayıp ortaya çıkar. Semptomlarını hafifletmek için en sık uygulanan tedavi yöntemi, gluten ve kazein içermeyen diyettir. En az 60 gün uygulanan diyet, uygulanmaya başladıktan sonraki 3 - 4 haftalık süre içerisinde olumlu sonuçlar alınır. Gluten ve kazeinin vücuttan temizlenmesi yaklaşık 2 yıla kadar

ZİHİNSEL SÜREÇLERİMİZİ ETKILIYOR

İKİNCİ beyin olarak kabul edilen bağırsağın zihinsel süreçlerimizi etkilediği kanıtlanmıştır. Otizme uygun bir diyet programı ile iletişim ve algı problemlerinin önüne geçilebilir. Gluten/ kazein diyeti uygulanan çocukların büyük bölümünde hiperaktivitede azalma, göz temasında artış, algı düzeyinde gelişme, iletişim bozukluklarında azalma, konuşmada artış gözlemlenmiştir.

20 YILDA 10 KAT ARTIS GÖSTERDI

SON 20 yılda en az 10 kat artan otizmin beslenme alışkanlıklarından ve kimyasallardan kaynaklandığı düşünülüyor. Beslenme programları ile hastalığın tamamen ortadan kaldırılabileceğini savunan uzmanlar var. Gluten/kazein diyeti, otizmli bireylerin en az 3'te 2'sinde etkili sonuçlar vermiş.