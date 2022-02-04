Kemal Sunal’ın kayınbiraderi sokaklarda yaşıyor

Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın kayınbiraderi Songür Genelioğlu, yaşadığı sıkıntıların üzerine ablası Gül Sunal'dan destek göremediği için üzgün. İzmir'in Altındağ semtinde kahvehanede çalışırken pandemide işsiz kalan, eşinin yaşadığı ve kendisinde ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle aile düzeni bozulduğu için yaşamını sokaklarda sürdürmeye başlayan Genelioğlu, sağlık problemleri ve maddi sıkıntılarla boğuşurken, bir süre sonra kendisini sokakta buldu. Genelioğlu, çareyi ablası Gül Sunal'la yla görüşmekte aradı ancak umduğunu bulamadı.

İRTİBATA BİLE GEÇMEDİ

Emboli hastası (akciğer pıhtısı) olan ve ayağındaki kılcal damarlar nedeniyle sorunlar yaşayan Genelioğlu, "Havalar soğuyunca dayanacak gücüm kalmadı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sokakta kalan kişiler için tahsis etiği binaya sığındım. Isınma imkanı olmayan, 6 kişilik bir odada kalıyorum" dedi.

Ablası Gül Sunal'la görüşmeye çalışan Genelioğlu, "Ailem olmayan insanlara sığınmak yerine ablamla görüşmek istedim. Bana yardımcı olacağını umuyordum ancak hiçbir şekilde benimle irtibata geçmedi. Bugüne kadar onlara karşı ne bir yanlışım oldu ne de bir beklentim. Şu anda maddi, manevi bitmiş durumdayım. Barınacak yerim dahi yok. Ablamın bana yapacağı ufak bir yardımla yeniden hayata tutunmaya çalışacağım. Gerisini ben zaten hallederim. Eğer yeniden yardım istersem o zaman bana istediğini söylesin" dedi.

ERCAN AKGÜN