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Reytinglerin ve sosyal medyanın lideri Kuruluş Osman

4.2.2022

Reytinglerin ve sosyal medyanın lideri Kuruluş Osman
EKRANLARIN en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 80'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Konya'da kendisine kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, nihayet Vezir Alemşah'la hesaplaştı! #KutluDevlet etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Kuruluş Osman 80. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %12,61 izlenme oranı ve %27,61 izlenme payı, AB'de %10,77 izlenme oranı ve %25,72 izlenme payı 20+ABC1'de %12,72 izlenme oranı ve %27,56 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu