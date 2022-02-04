Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez boşanıyor

ÜNLÜ şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz yıl şubat ayında Burcu Kıratlı ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'dan boşanacağını açıkladı. Akçıl, "Burcu ile resmi olarak boşanma sürecine girdik. Karşılıklı olarak halledeceğiz" dedi. 2018 yılında Kıratlı ile evlenen ve dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan Akçıl, Şubat 2021'de Kıratlı'yla ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ancak evliliklerinin henüz birinci yılı dolmadan çift hakkında yeniden ayrılacakları yönünde iddialar ortaya atıldı. Burcu Kıratlı'nın, geçtiğimiz günlerde parmağında alyansının olmaması da bu iddiaları güçlendirmişti.

DİĞER