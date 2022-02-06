Katarakt amelıyatı bunama riskini azaltabilir

AMERİKA'DA yapılan yeni araştırmalar katarakt ameliyatının, Alzheimer hastalığı ve diğer bunama türlerinin riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Amerika'nın en prestijli tıp dergilerinden JAMA Internal Medicine'da yayınlanan araştırma sonucuna göre katarakt ameliyatı olanların ileri yaşlarda bunama riskinin yüzde 29 daha düşük gözlendiği bilgisini verdi.

Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Yapılan araştırmaya göre teşhis anında demansı (bunama) olmayan 65 yaş ve üstü kataraktlı 3 bin 38 erkek ve kadının bin 382'si katarakt ameliyatı geçirdi ve geri kalanı katarakt ameliyatı olmadı. Çalışmaya katılanları, on yıl boyunca takip eden araştırmacılar, katarakt ameliyatı olanlarda demans riskinin, ameliyat olmayanlara göre yüzde 29 daha düşük olduğunu buldu.

Araştırmacılar ayrıca glokom (göz tansiyonu) ameliyatına da baktılar ancak glokom ameliyatının demans riski üzerinde hiçbir etkisi olmadığını saptadılar. Çalışma 2022 Ocak ayında JAMA Internal Medicine'da da yayınlandı. Bu sonuçlar katarakt ameliyatının Alzheimer hastalığı ve bunamaya karşı koruyabileceğini gösteren ilk çalışma da değil. Araştırmacılar, bozuk görmenin, beyne veri girişini azaltabildiğini ve bunun da bunama için bir risk faktörü olan beyin küçülmesine neden olabildiğini öne sürüyor" dedi. Kataraktın dünyada en çok gerçekleştirilen göz operasyonu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, ülkemizde de giderek artan yaşlı nüfusa paralel olarak, bu ameliyatın daha çok yapıldığını dile getirdi.