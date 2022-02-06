Zirvenin adı ‘Yalnız Kurt’

atv ekranının yeni fenomen dizisi Yalnız Kurt ikinci bölümüyle de zirvede yer aldı. 'Yalnız Kurt' yayınlanan son bölümüyle, AB kategorisinde %5,26 reyting ve %13,47 izlenme payı, ABC1 kategorisinde %6,52 reyting ve %14,81 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

ALTAY İNTİKAM YEMİNİNİ ETTİ

Heyecanın hiç dinmediği son bölümde Altay bilmediği bir yerde tanımadığı kişiler tarafından sorguya çekildi. Esra ölmüştür fakat ona benzeyen biri Altay'a neden Ela'nın peşinde olduğunu, Esra'nın nerede olduğunu sorar. Esra'nın öldüğünü bilen Altay gergindir ve Sare'ye kardeşi Esra'yı Doğan'ın evinden kaçırırken öldüğünü söyledi. Altay ve Davut, Esra ve Sare'nin Doğan ile bağlantılarına kafa yorarlar.

Altay, insan kaçakçılarının elindeki Ela'yı müthiş bir planla kurtarır. Esra'nın ikizi Sare, Doğan'ın Esra'ya olan aşkını bildiği için Esra kimliğinde yaşama planını yapar. Sare, Viking'e ulaştırmak istediği mesajı Altay'a verir. 'Yıldırım Projesi'ni görüp şoka uğrayan Altay Davut'a gider. Davut Altay'a Yavuz Yıldırım'ın babası olduğunu anlatır. Her şey açığa çıkmaya başlar. Davut, Altay'a babasına ve arkadaşlarına ne olduğunu anlatır. Altay, Golyat'ı anlamıştır. Anne babasını öldürüp hayatını berbat edenlere, Golyat'a ve ona hizmet edenlere karşı intikam yemini etmiştir.