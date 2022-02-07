Ayrılık çanları çalmaya başladı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan ile Buse Varol çifti, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta kucaklarına aldıkları kızları Eliz'in doğum gününü kutladı. Son aylarda zor günleri beraber atlatan çiftin hakkında çıkan ayrılık dedikoduları paylaştıkları fotoğraflarla daha da güçlendi. Alişan kızının doğum gününü kutlarken paylaşımlarda eşi Buse Varol'un olmaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Buse Varol tarafında da durum farklı değildi. Varol, çeşitli pozlar paylaştı ancak onun karelerinde de Alişan pek görünmüyordu. Alişan son paylaşımlarında korona virüsten vefat eden kardeşinin çocukları ve eşiyle pozlarını paylaşırken Buse Varol'un fotoğrafta olmaması sosyal medyada gündem oldu.

İkilinin paylaşımlarında birbirlerine yer vermemesi takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Alişan ve Buse Varol'un fotoğraflarına yorum yağdı. Çoğu takipçi "Eşi neden resimde yok", "Araları mı bozuk", "Buse'nin partisinde Alişan ve ailesi yok" ifadelerini kullandı. Buse Varol'un paylaşımlarına da benzer yorumlar gelirken herkes aynı soruyu sordu: Alişan nerede? Öte yandan çiftin Instagram hesaplarında birbirlerinin fotoğraflarını beğenmemeleri de aralarının bozuk olduğunu bir başka kanıtı olarak yorumlandı.