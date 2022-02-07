İzleyemediği filmine mektubu geldi

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden oyuncu Turan Özdemir'in, hayattayken rol aldığı son filmi "İsmetse Olur"un Türkiye galası, İzmir Ege Palas Otel'de yapıldı. 2016'da çekilen fakat pandemi nedeniyle vizyon tarihi ertelenen filmin galasına yapımın senaristi, yönetmeni ve oyuncusu Umut Kaya, yapımcı Ali Çerçioğlu, oyuncular Aytaç Özgür, Ayça Ekin Beğen, Melis Buse Betkayan ve Soner Tırpan katıldı. Turan Özdemir'in büyük bir özveriyle oynadığı filmi izleyemeden vefat etmesi yürekleri bir kez daha burktu.

'SAKIN BENİ UNUTMAYIN'

Galada Özdemir'in hayattayken yazdığı bir mektup ilk kez okundu. Mektupta; "Canım mesai arkadaşlarım, benim büyük ailem. Hani çoğu Türk filmlerinde baş rol oyuncusu bir mektup bırakır ve evi terk eder ya. Siz de bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım. 'İsmetse Olur'da kısmet olmadı maalesef. Hepinizden tek bir isteğim var. Sakın beni unutmayın" cümleleri yazıyordu. Mektubun okunmasıyla duygusal anlar yaşanırken, sonrasında salona geçen konuklar usta sanatçıyı beyaz perdede izleyerek alkış yağmuruna tuttu.

■ ERCAN AKGÜN