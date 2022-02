Kış aylarında yağlanmaya dikkat!

Ülke genelinde etkili olan dondurucu soğuklar vatandaşları bir hayli zorluyor. Diyetisyeni Eda Ünal, soğuk havalarda hangi gıdaların bağışıklığı güçlendirdiğini ve vücudu sıcak tuttuğunu anlattı. Omega 3 içeriği yüksek olan besinlerin mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirten Ünal, "Bu dönemde bağışıklığımızı güçlü tutmamız için mevsim sebze ve meyvelerinden yararlanmalıyız. Özellikle mevsim meyvelerinden portakal, mandalina, greyfurt, nar, kivi gibi C vitamini içeriği yüksek bağışıklığımızı güçlü tutacak meyveleri tüketmeliyiz" dedi.

HER GÜN 1 DİŞ SARIMSAK

Mevsim sebzelerinden ise brokoli, karnabahar, lahana gibi besinleri öneren Ünal, "İçerisinde sülforafan adı verilen antioksidan içeriğe sahip sebzelerden sıklıkla çiğ olarak tüketmeliyiz. Her gün 1 diş sarımsak kesinlikle tüketmemiz lazım ve sofralarımızda soğan, sarımsak turşu, zencefil, zerdeçal muhakkak bulundurmayız. Haftanın iki yâda üç günü omega 3 içeriği yüksek olan yağlı balıklardan somon, sardalya gibi balıkları tercih etmeliyiz. Öte yandan badem, fındık ve zeytinyağı gibi omega3 içeriği yüksek olan besinleri göz ardı etmememiz gerekiyor" diye konuştu.



RAFİNE SEKERDEN UZAK DURUN

Diyetisyen Ünal, kış mevsiminde vücudun yağlanmaya müsait olduğunu söyleyerek, "Vücudumuz evrimsel olarak kış mevsimlerinde yağlanmaya çok müsait. Vücudumuzu sıcak tutmak için doğası gereği kış mevsimlerinde yağlanıyor. Bunu engellememiz için beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden yediğimiz yemeklerin porsiyonlarına dikkat etmeliyiz. Rafine şeker içeren, beyaz un içeren yiyeceklerden uzak durmamız lazım. Su tüketimimize çok dikkat etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



KARANFİL ÇAYI TARİFİ

Diyetisyen Eda Ünal, "Özellikle bitki çaylarından yeşil çay, ada çayı ve karanfil çayını sıklıkla öneriyorum. Karanfil çayı antimikrobiyal özellik taşıyor. Karanfil çayı 15-20 adet karanfili havanda dövdükten sonra yaklaşık olarak 1 litre sıcak suyu ekleyip 10 dakika bekletiyoruz. Daha sonrasında 3-4 fincan rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ayrıca danışanlarıma çorbaların içerisine karabiber, zencefil, zerdeçal gibi baharatları ekletiyorum" ifadelerini kullandı.



SOĞUK HAVALARA KARSI SICAK TUTAN BESİNLER

Diyetisyen Ünal, kış aylarında özellikle sıcak tutan besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirterek "Bunlar pekmez ve tarçın, zencefil, zerdeçal gibi baharatlar olabilir. Bu baharatlar vücut ısısını artıran yani termojenik etki gösteren besinler ve baharatlardır. Bu dönemde baharatlardan sıklıkla yararlanabiliriz. Her şeyde olduğu gibi porsiyon kontrolü ve hastalıklara göre tüketmemiz çok çok önemli" dedi.