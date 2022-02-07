Mide ağrılarını küçümsemeyin

Beslenme ve Diyetetik Uzm. Dyt. Aslıhan Şahiner, insanların mide şikayetlerinden dolayı kulaktan dolma tedavi yöntemlerine başvurmaları ve bunun sonucunda geri dönüşü olmayan farklı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebebiyet verebileceğini söyledi. Mide sorununda doğru beslenmenin önemine vurgu yapan Dyt. Şahiner, "Hastalığın altında yatan problemler içerisinde ise gıdaların hazmının zor olması ve nikotin tüketimi bulunmaktadır. Bu ve bu belirtileri yaşayanların mutlaka geçer diye beklemeden, farklı kulaktan dolma tedavi yöntemlerine başvurmadan bir uzman hekimden destek alması önemlidir" diye konuştu.