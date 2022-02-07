Tolga intikam için ortalığı ateşe verdi

YAPIMINI NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyiciden tam not aldı. 38. bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #İntikamAteşi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Cemile'nin, Tolga'nın baskısına dayanamayıp İstanbul'dan ayrılması bölüme damga vuran gelişmelerden biri oldu. Veda telefonu alan Tolga ise çılgına dönüp, okul partisini basarak ateşe verdi. Çıkan yangında herkes panikle kaçmaya çalışırken Asiye kadınlar tuvaletinde kitli kaldı. Heyecan dolu bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Kardeşlerim, yeni bölümüyle cumartesi akşamı atv'de sevenleriyle buluşacak.