Minik Fatih’e ses verecek

Polis memuru Ömer ile ev hanımı Ayşe Mumcu'nun 6 yaşındaki çocukları Fatih Eymen Mumcu, 8 bin doğumda bir görülen mikrotia yani 'Kulak Yokluğu' hastası olarak dünyaya geldi. Sağ kulak kepçesi ve kulak kanalı olmayan minik Fatih'in sağlığına kavuşması için ABD'nin California kentindeki özel bir hastanede ameliyat olması gerektiğini belirten Mumcu ailesi, yaklaşık 99 bin dolarlık ameliyat masrafı için harekete geçti.

Kendi çabaları ile bir miktar para toplayan çift, ayrıca 'fatih_microtia_ tip3' ismi ile açtıkları instagram hesabından hayırseverlere ulaşmak için harekete geçti. İnstagram kanalından Şerife Özaktan Didin'in yaptığı canlı yayına destek için sayısız parçası ile müzikseverlerin gönlünde taht kuran sanatçı Bora Duran bağlandı.

KONSER GELİRİ

Minik Fatih'in sesine ses veren müzisyen Duran, önümüzdeki aylarda çıkacağı turne kapsamında vereceği bir konserin tüm gelirini Fatih Eymen Mumcu'nun kampanyasına bağışlayacağını duyurdu. Duran, ayrıca ses ve ışık sistemleri üzerine çalışan bir firma yetkilisinden de aile adına destek isteyeceğinin de müjdesini verdi.

METİN BURMALI