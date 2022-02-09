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Haberler Sarmaşık Oscar’a Western damgası

Oscar’a Western damgası

The Power of The Dog’ adlı post western tarzındaki film 12 dalda Oscar’a aday gösterildi.

9.2.2022

Oscar’a Western damgası
AMERİKAN Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı. Adayları, Leslie Jordan ve Tracee Ellis Ross sundu. The Power of The Dog 12, Dune filmi ise 10 dalda aday olarak öne çıktı. 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek ve üç yıl aradan sonra ilk kez sunuculu bir törenle sahiplerini bulacak. En iyi film dalında Belfast, CODA, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog ve West Side Story yarışacak.