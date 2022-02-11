Kuaför Veysel Yavuz: Saç bakımında sirke mucizesi

Geçmişi yüzyıllara dayanan sirke, günümüzde mutfakların ve temizliğin vazgeçilmezi. Cilt güzelliği için de tercih edilen sirkenin kullanılabileceği bir alan daha var: Saçlar. Kuaför ve saç stilisti Veysel Yavuz, sirkenin saçlara sayısız faydası olduğunu söyledi: "Kadınlar sirkeyi temizlikte çok kullanır. Özellikle bulaşıkları sirkeyle yıkarlar. Benim tavsiyem, saçlarını da sirkeyle yıkamaları. Özellikle de sarı saçlıların kullanmasında fayda var. Çünkü yıpranmış saçların eski sağlığına kavuşmasında sirke büyük rol oynuyor. Saçlara parlaklık veriyor, kepek ve yağlanma sorununu çözüyor, çabuk uzamasını sağlıyor!"

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