‘Kuruluş Osman’ yine rekor kırdı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 81'inci bölümüyle nefesleri kesti. 'Kuruluş Osman'da Geyhatu ve Moğollara karşı destansı bir mücadele ortaya koyan Osman Bey, Tekfur Nikola'yı da ele geçirdi.

CANINI BAĞIŞLADI

#VatanSevdalısıyız etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Osman Bey'in yaraladığı Vezir Alemşah, handa yaptırdığı gizli oda sayesinde kurtulmayı başardı. Söğüt'te Geyhatu'ya direnen Osman Bey, Vezir Alemşah'ı ele geçiremeyince gizli tünelleri kullanarak Söğüt'ten ayrıldı. Osman Bey, Geyhatu-Alemşah ittifakına karşı Nikola'yı yanına çekmeyi planladı. Geyhatu'nun tuzak kurduğu Tekfur Nikola'yı ölümden kurtaran ve Moğolları püskürten Osman Bey, kılıcının ucundaki Nikola'nın canını bağışladı!

HAFTANIN EN ÇOK IZLENENI

TÜM reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizi oldu. Kuruluş Osman 81. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %12,19 izlenme oranı ve %27,27 izlenme payı, AB'de %11,64 izlenme oranı ve %26,97 izlenme payı 20+ABC1'de %13,13 izlenme oranı ve %27,36 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.