Yalnız Kurt’ta akıl oyunları başlıyor

Yapımını Osman Sınav'ın, yönetmenliğini ise Çağatay Tosun'un üstlendiği atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, üçüncü bölümüyle atv ekranında. Bu bölümde babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için yeni bir hayat başlar. Bu zamana geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı vardır. Anne babasını öldüren, ülkenin başına belan olan düşmanı yok etmek! En tepedeki kötü adama ulaşacak, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını kesecektir. Çocukluğuna dönen Altay, aradığı gücü kendi geçmişinde bulur. Fettah Dahhak'ın adamı Mürted'i ele geçirmek için Doğan, Nizam ve Altay arasında akıl oyunları yaşanır.

BAŞARILI OPERASYON

Altay, işlerini tek başına, Yalnız Kurt'a yakışan şekilde halleder. Doğan'ın güvenini kazanan Altay, içeri sızma konusunda adımlar atar. Kimseye bir şey hissettirmeden hareket eden Altay, şüpheleri başka yöne çeker. Altay, Davut'un yılladır peşinde koştuğu bilgilere ulaşması için, çok önemli bir operasyonu başarıyla yerine getirir.